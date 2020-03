Governo da França vai oferecer ajuda a empresas afetadas por coronavírus

O governo da França vai ajudar empresas afetadas pela epidemia do coronavírus a obter novos empréstimos bancários e permitir que o pagamento de dívidas tributárias seja adiado, anunciou o ministro de Finanças do país, Bruno Le Maire, nesta terça-feira.



O banco de investimento estatal BPI vai garantir empréstimos do Tesouro para empresas que estejam enfrentando dificuldades em função do surto.



"Nossa responsabilidade é garantir o que o impacto seja tão limitado quanto possível, e que a economia possa, então, acelerar nas melhores condições possíveis", afirmou Le Maire.



Le Maire e outros ministros de finanças do G7 participaram hoje de uma teleconferência para discutir os riscos do vírus e possíveis medidas.



O ministro francês disse esperar que o impacto econômico do coronavírus seja bem mais significativo que a queda de 0,1 porcentual no Produto Interno Bruto (PIB) que ele havia inicialmente estimado, quando a epidemia se limitava à China.



Até ontem, a França havia registrado 191 casos de coronavírus, que resultaram em três mortes.