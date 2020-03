Após confirmação de novo caso de coronavírus, empresa de SP oferece álcool em gel

O segundo caso confirmado de coronavírus no Brasil é de um executivo da XP Investimentos que voltou da Itália na semana passada. Segundo fontes próximas ao paciente, que atua há dez anos na empresa, ele tem quadro estável, sem sintomas e está em casa, monitorado pela equipe do Hospital Albert Einstein.



Outros dez funcionários da XP, que tiveram contato com o paciente, estão afastados - quatro já apresentaram teste negativo e ninguém tem sintomas. Desde quinta-feira, o clima na XP é de preocupação entre os funcionários. A empresa distribuiu álcool em gel para prevenir a transmissão.



A confirmação também alterou a rotina no condomínio de edifícios que abriga a XP e outras grandes empresas, o São Paulo Corporate Towers, na Vila Olímpia, na zona sul da capital paulista. Nesta segunda, circularam comunicados nas empresas sobre o caso. Funcionários relataram que empresas ofereceram home office a quem preferir não frequentar o ambiente e recomendaram exames àqueles que voltaram de viagens a países com surto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.