Brasil tem 433 casos suspeitos; Minas 48

O secretário de Vigilância em Saúde do ministério lembrou ontem que o novo vírus chegou a todos os continentes ao falar sobre a expansão dos casos analisados no país (foto: Erasmo Salomão/MS/Divulgação)



O Ministério da Saúde informou ontem que o número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, causador da COVID-19, no Brasil subiu para 433, um aumento de 71% em relação aos 252 casos registrados até domingo, ou seja, em apenas 24 horas. O país segue com dois casos confirmados, de um homem de 61 anos e outro de 32, os dois de São Paulo. Das notificações suspeitas, 162 foram descartadas. O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson de Oliveira, pontuou que há casos confirmados em todos os continentes. No mundo, foram 87.137 casos confirmados, sendo 1.739 novos. Os casos estão em 58 países, com cinco novos. O número de mortes chegou a 2.977





O estado onde se concentra o maior número de casos é São Paulo, com 163 ocorrências, seguido do Rio Grande do Sul, com 73. Minas Gerais é o terceiro com mais ocorrências, com 48 investigações da doença até o momento. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas acompanha os 48 casos suspeitos de infecção pelo COVID-19 no estado. Segundo o informe epidemiológico divulgado ontem pela pasta estadual, já foram descartados quatro casos, totalizando 52 casos notificados de contaminação. Até o momento nenhum caso foi confirmado em Minas.





A cidade que mais contabiliza casos suspeitos é Belo Horizonte, com 19. Varginha e Contagem têm quatro cada. Já Uberlândia e Divinópolis contam com três casos cada. Mais 11 municípios mineiros possuem um caso suspeito de infecção por coronavírus cada um: Barbacena, Betim, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Mutum, Ouro Preto, Sete Lagoas, Uberaba e Viçosa. O governo estadual acompanha ainda quatro casos suspeitos de contaminação de estrangeiros que estão em tratamento em Minas, um alemão e três italianos.





Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas, 81% dos casos suspeitos apresentam histórico de viagem para países com circulação do novo coronavírus, como Itália, França, Inglaterra e Portugal. Os 19% restantes não possuem histórico de viagem, mas tem contato com casos suspeitos. A idade dos pacientes varia entre um e 67 anos. Dos 48, a maior parte (56,2%) é do sexo feminino. Febre, tosse e dor de garganta foram os sintomas mais comuns que os pacientes manifestaram. Já 40% do grupo precisou ser internado pós-atendimento.





Entre 22 de janeiro e 28 de fevereiro, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) de Minas Gerais registrou 93 rumores de infecção pelo novo coronavírus. Desse número, 41 não atendiam os critérios para configurar casos suspeitos e foram excluídos. Entre os quatro casos descartados pela Secretaria, três são do sexo feminino. Com o resultado negativo para o COVID-19, foram identificados os vírus Influenza A H1N1, Influenza B e Picornavírus. Todos os pacientes apresentaram febre e dor de garganta. Dois casos tem histórico de viagem à cidade de Wuhan, na China. Um paciente informou viagem para Dubai, Tailândia, Vietnã e Camboja e o outro para a Itália, França e Portugal.





Insumos



Com o aumento do número de casos, o Ministério da Sáude quer acelerar a compra de insumos e medicamentos para combater o coronavírus. O ministério está se mobilizando para garantir a importação de imunoglobulina, medicamento que é usado para aumentar a imunidade de pacientes. Os estoques estão baixos, com expectativa de que o produto acabe em 30 dias. Parte do produto que foi adquirido pelo governo já aguarda a autorização no aeroporto. A discussão se faz necessária porque a imunoglobulina importada é fabricada por empresas chinesas que não têm o registro sanitário no Brasil. A diretoria da Anvisa deve aprovar a importação, mesmo contrariada, pelo risco de falta do produto no país.





O governo federal já gastou pelo menos R$ 18,5 milhões com o combate ao coronavírus. O valor é referente a apenas processos de aquisição publicados no Diário Oficial da União (DOU) e o resgate de brasileiros na China. O Ministério da Saúde (MS) havia anunciado que deve investir R$ 140 milhões com aquisição de insumos e R$ 10 milhões com campanha de prevenção, com propaganda veiculada na internet, rádio e televisão para todo o território nacional.





Com base em informações que constam no DOU, na semana passada foi divulgado um contrato no valor de R$ 7,2 milhões com empresas que fornecerão 21 itens de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e insumos, como touca hospitalar, protetor facial, luva látex e álcool em gel. O valor é apenas metade dos cerca de R$ 14,5 milhões que o MS pretende investir com aquisição desses produtos.





Houve, ainda, a contratação de uma empresa no valor de R$ 1,6 mil para imprimir material gráfico para difusão de medidas protetivas de saúde aos trabalhadores do complexo portuário. Somado a isso, R$ 11,3 milhões direcionados ao Ministério da Defesa para operação que trouxe de volta brasileiros que estavam em Wuhan, na China, o epicentro do coronavírus, no início do mês passado.





Na sexta-feira, o ministério publicou chamamento a empresas interessadas em fornecer, de forma emergencial, 20 milhões de máscaras cirúrgicas, 4 milhões de máscaras tipo respirador e 12 milhões de aventais hospitalares. No caso das máscaras, o prazo para apresentação das propostas é até hoje. Já para os aventais, o prazo é até sexta-feira. Também para reforçar o combate ao coronavírus, o MS já havia anunciado que aumentaris mais mil leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) em todo o país para, em caso de necessidade, atendimento a pacientes com coronavírus.









Alerta no país





Confira abaixo o número de casos investigados em cada estado brasileiro





NORTE





Acre: 0

Amapá: 0

Amazonas: 1

Pará: 2

Rondônia: 1

Roraima: 0

Tocantins: 0





NORDESTE





Alagoas: 3

Bahia: 9

Ceará: 6

Maranhão: 1

Paraíba: 2

Pernambuco: 4

Piauí: 1

Rio Grande do Norte: 2

Sergipe: 1





SUDESTE





Espírito Santo: 5

Minas Gerais: 48

Rio de Janeiro: 42

São Paulo: 163





CENTRO-OESTE





Distrito Federal: 12

Goiás: 3

Mato Grosso do Sul: 6

Mato Grosso: 5





SUL





Paraná: 7

Santa Catarina: 36

Rio Grande do Sul: 73





Em Minas Gerais





Belo Horizonte: 19

Varginha: 4

Contagem: 4

Estrangeiros em Minas: 4

Uberlândia: 3

Divinópolis: 3

Barbacena: 1

Betim: 1

Ipatinga: 1

Juiz de Fora: 1

Lavras: 1

Montes Claros: 1

Mutum: 1

Ouro Preto: 1

Sete Lagoas: 1

Uberaba: 1

Viçosa: 1





Fonte: Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais