Já são 18 mortos em naufrágio

Brasília - Subiu para 18 o número de mortos devido ao naufrágio do barco Anna Karoline 3, que transportava entre 60 e 70 pessoas, no Sul do Amapá, segundo o governo do estado. Quarenta e seis pessoas foram resgatadas. As buscas foram retomadas na manhã de ontem. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que 16 pessoas estavam desaparecidas, mas o comandante da corporação, coronel Janary Picanço, afirmou que não existe número oficial, porque a embarcação não tem lista de passageiros para orientar as buscas.





Dois dos 18 corpos, identificados como Sudelma Araújo e Marlene Souza Alves, já chegaram em Macapá. Dez ainda estão no município de Gurupá (PA) e aguardam traslado para a capital amapaense, onde serão identificados. Outro corpo foi levado para Santarém. "A gente está buscando agilizar a remoção dos corpos para necropsia, identificação e entrega desses às famílias", disse Picanço. O naufrágio do Anna Karoline 3 ocorreu perto da Ilha de Aruãs e da Reserva Extrativista Rio Cajari, no Rio Jari. A região fica a 130 quilômetros de Macapá, em local de difícil acesso e comunicação – o socorro foi pedido às 5h, e o helicóptero de resgate do governo do estado só chegou ao local por volta das 14h.





Estão no local 18 mergulhadores de resgate dos bombeiros do Amapá e do Pará, além de duas embarcações da Marinha do Brasil. Um helicóptero de grande porte vai auxiliar no traslado. Onze militares da Marinha auxiliam no trabalho. A dona de casa Vanderleia Mendes Monteiro, de 45 anos, sobreviveu com o marido e o filho. Ela contou que tudo aconteceu em poucos minutos, quando uma embarcação tentou ancorar ao lado do navio. Para escapar, todos saíram pela janela e escalaram a lateral do barco.





As causas da tragédia ainda não foram divulgadas. O comandante disse à Marinha que um vento forte atingiu o barco e derrubou passageiros na água. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso. A Erlonave, dona do barco, informou que a embarcação estava alugada para um terceiro, que não sabe as causas do acidente e que se solidariza com os sobreviventes e parentes das vítimas. O Anna Karoline 3 saiu às 18h de sexta-feira de Santana, no Amapá, rumo a Santarém, no Pará. A viagem entre as duas cidades dura 36 horas e a previsão de chegada era às 6h de domingo.