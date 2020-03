Mandetta: Vou trabalhar com meu orçamento até momento que tiver necessidade

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta segunda-feira, 2, que, por ora, a pasta não irá pedir reforço no orçamento para enfrentar a epidemia do novo coronavírus. "Vou trabalhar com meu orçamento até momento que tiver necessidade", disse Mandetta.



O ministro afirmou, por sua vez, que irá conversar com parlamentares para que o Congresso esteja preparado para qualquer eventualidade, se houver necessidade de novos recursos.