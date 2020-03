Casos suspeitos de coronavírus no Brasil sobem 71% e chegam a 433; veja números por estado

(foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

atualizou, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira, que o número dede infecção pelo novo, causador da Covid-19, nosubiu para. Até esse domingo, eram reportadas 252 ocorrências de investigação da doença (aumento de 71% nas últimas 24 horas). O País segue com dois casos confirmados, de um homem de 61 anos e outro de 32, os dois de São Paulo.Das notificações suspeitas, 162 foram descartadas. O estado onde se concentra o maior número de casos é São Paulo, com 163 ocorrências, seguido do Rio Grande do Sul, com 73. Minas Gerais é o terceiro com mais ocorrências, com 48 investigações da doença até o momento.No mundo, foram 87.137 casos confirmados, sendo 1.739 novos. Os casos estão em 58 países, com cinco novos. O número de mortes chegou a 2.977. O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson de Oliveira, pontuou que há casos confirmados em todos os continentes.Acre: 0Amapá: 0Amazonas: 1Pará: 2Rondônia: 1Roraima: 0Tocantins: 0Alagoas: 3Bahia: 9Ceará: 6Maranhão: 1Paraíba: 2Pernambuco: 4Piauí: 1Rio Grande do norte: 2Sergipe: 1Espírito Santo: 5Minas Gerais: 48Rio de Janeiro: 42São Paulo: 163Distrito Federal: 12Goiás: 3Mato Grosso do Sul: 6Mato Grosso: 5Paraná: 7Santa Catarina: 36Rio Grande do Sul: 73