EUA: CDC diz que país tem 91 casos confirmados de coronavírus

De acordo com uma atualização publicada no site dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), os Estados Unidos têm 91 casos de coronavírus. Desses, 16 foram confirmados pelo órgão, 27 foram detectados por laboratórios regionais, três são de americanos repatriados da cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto, e 45 são de cidadãos dos EUA que estavam no cruzeiro Diamond Princess, que ficou em quarentena no litoral do Japão.



Dos casos confirmados pelo CDC, quatro são de transmissão interna, de pessoa para pessoa, nos EUA. Ou seja, são pacientes que não têm histórico recente de viagens e não entraram em contato com alguém que tenha viajado. Já dos casos detectados por laboratórios regionais, 22 são considerados transmissão interna.