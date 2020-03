Reino Unido confirma 4 novos casos de coronavírus; total de infectados chega a 40

O governo britânico confirmou quatro novos casos do novo coronavírus no Reino Unido, elevando o total de infectados para 40. Por meio de comunicado, autoridades locais afirmaram que os quatro pacientes com a doença confirmada nesta segunda-feira (2) estavam na Itália, país com mais de mil infectados. Dos 40 casos confirmados no Reino Unido, a Inglaterra reportou 37, enquanto Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia reportaram um caso cada.