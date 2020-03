Cai mostra que trazia a Virgem como transexual

A Prefeitura do Rio suspendeu uma exposição na cidade por considerá-la uma ofensa a grupos religiosos. As obras do Coletivo Lavra fazem referência a imagens cristãs, como a de uma Virgem Maria transexual. Incomodados, parlamentares do PSL recorreram nesta semana à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) e ao prefeito Marcelo Crivella (PRB) pedindo a cassação dos trabalhos artísticos e tiveram a reivindicação atendida.





A exposição Todxs xs santxs – renomeado – #eunãosoudespesa estava aberta ao público no Centro Municipal Hélio Oiticica, no Centro do Rio. O responsável pela obra polêmica é o artista plástico Órion Lalli, que no fim do ano passado chegou a sair do país porque estava recebendo ameaças.





Em sua página no Facebook, em resposta a um comentário crítico à 'Virgem Maria Trans', ele afirma: "Pai! Perdoai, eles não sabem o que fazem... verdadeiramente, vocês não estão entendendo nada mesmo".





Na quarta-feira, o deputado estadual Márcio Gualberto (PSL) esteve no Hélio Oiticica e gravou um vídeo enquanto passeava pela exposição. "A pergunta que eu faço é se isso aqui deveria estar num espaço administrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Evidentemente que não. É de um extremo mau gosto, no mínimo", afirma na gravação.





Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) afirmou ter "compromisso com o respeito constitucional à liberdade religiosa e a todas as crenças". Disse também que os espaços sob sua administração recebem manifestações culturais de todas as linguagens e estilo e que um dos pilares da sua atuação é o respeito à liberdade artística.





Segundo a Secretaria de Cultura, foi apresentada uma notícia-crime na Decradi na quinta-feira. "A Secretaria Municipal de Cultura respeitará o processo legal e aguardará a decisão judicial", acrescenta.