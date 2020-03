Jogador detido com 'carteira suspeita'

Além da recusa em fazer o teste do bafômetro, Bruno Henrique dirigia com CNH cuja autenticidade não foi reconhecida (foto: NELSON ALMEIDA/AFP %u2013 2/10/19)





O atacante do Flamengo Bruno Henrique está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Parado na madrugada de ontem numa blitz da Lei Seca, uma operação de fiscalização do trânsito, o jogador apresentou uma carteira de habilitação que não foi reconhecida pelo sistema de segurança Infoseg nem pelo Detran.





O atacante dirigia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, quando foi abordado pelos agentes da Lei Seca e se negou a fazer o teste do bafômetro. Na 16ª DP, da Barra da Tijuca, Bruno Henrique prestou depoimento e teve a carteira de motorista apreendida. O documento foi encaminhado para perícia no Instituto de Criminalista Carlos Éboli (ICCE).





Bruno Henrique, de 29 anos, é natural de Belo Horizonte. Ele começou na várzea de BH, atuando pelo Concórdia. Teve passagem-relâmpago pelo Cruzeiro, sendo emprestado ao Uberlândia e chegou ao profissional atuando no Goiás. Dali saiu para o Wolfsburg-ALE, Santos e, finalmente, Flamengo. Um dos principais atletas do rubro-negro, ele foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2019, conquistado pelo time carioca. Marcou 21 gols, superado apenas por Gabriel, companheiro de ataque.





Baseado no programa Lei Seca, ele foi multado por ter se recusado a fazer o teste do bafômetro e ainda por dirigir sem habilitação. Depois, Bruno Henrique apresentou um condutor habilitado e retirou o veículo da blitz.





A Polícia Civil, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que a investigação está em andamento e, caso seja comprovada a falsidade do documento, o jogador poderá ser indiciado por uso de documento falso. A determinação sobre a autenticidade será feita por meio de laudo pericial. Não está descartado erro no banco de dados.





Se comprovado o uso de documentação falsa, ele seria indiciado com base nesse crime, que prevê pena de até seis anos de prisão, de acordo com o delegado Giniton Lages, titular da 16ª DP.





CONTUSÃO





Em recuperação de lesão no ligamento do joelho direito, Bruno Henrique já havia desfalcado a equipe na final da Recopa Sul-Americana, na vitória por 3 a 0 sobre o Independiente del Valle-EQU, e também será ausência no compromisso pela Copa Libertadores contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, na quarta-feira.

Ontem ele se apresentou normalmente no Ninho do Urubu para dar sequência ao tratamento da contusão. O Flamengo, por meio de sua assessoria, afirmou que acompanharia o caso com o vice de futebol, Marcos Braz.