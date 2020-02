China: São confirmadas 47 novas mortes por coronavírus e 427 novos casos

A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta sexta-feira, 28, que o número de casos de coronavírus no país subiu para 79.251 e o total de mortes aumentou para 2.835. Em relação à quinta-feira, foram 427 novos infectados e 47 novos óbitos.



Em comunicado, o órgão chinês afirmou, também, que há 1.418 casos suspeitos na China e que 39.004 pessoas já foram curadas. O documento informou, ainda, que há dez casos da doença confirmados em Macau, 32 em Taiwan, com uma morte, e 94 em Hong Kong, com dois óbitos.