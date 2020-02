Secretário se diz otimista com reunião sobre equipamentos contra coronavírus

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, disse nesta sexta-feira, 28, estar otimista após primeira parte de reunião com representantes da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos (Abimo) para discutir o abastecimento de equipamentos de segurança contra o novo coronavírus.



"Foi boa (a reunião), estou bastante otimista", disse Gabbardo ao deixar o Ministério da Saúde. A conversa com a associação continuará durante a tarde desta sexta-feira, 28, por videoconferência, quando serão apresentados dados por empresas do setor, disse Gabbardo.



O secretário-executivo afirmou que mais detalhes sobre a conversa com a Abimo só serão dados em entrevista à imprensa, às 16h.



João Gabbardo havia dito na quinta-feira, 27, que o governo pode ir à Justiça para apreender máscaras em fábricas brasileiras. Também ameaçou pedir multas e retirar do cadastro de fornecedores ao governo empresas que estariam privilegiando a exportação do produto em vez de atender a uma licitação da pasta.