Papa tem 'indisposição' e cancela missa um dia após evento em que beijou fiéis

Por conta de uma "leve indisposição", o papa Francisco decidiu cancelar a missa que tinha programado para esta quinta-feira, 27, com clérigos de Roma, segundo fontes oficiais do Vaticano. A decisão do papa vem um dia após encontro com fiéis numa basílica em Roma, onde prestou solidariedade aos pacientes que contraíram o novo coronavírus, que já se espalhou por mais de 30 países. No evento, o papa apertou a mão e beijou o rosto de algumas das mais de 400 pessoas que o assistiam.



Segundo o jornal inglês Daily Mail, o pontífice tossiu e assoou o nariz durante todo o encontro, demonstrando estar com sintomas similares aos da gripe. Ainda de acordo com o jornal, o Vaticano não deu detalhes sobre a natureza da doença do Papa. Até agora, a Itália, onde está localizada a sede da Igreja Católica Romana, confirmou que 528 pessoas contraíram o coronavírus, com 14 mortes registradas.