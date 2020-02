Alzheimer e fibromialgia são temas de palestra gratuita no interior de SP

Para alertar e conscientizar a população sobre o que são a doença de Alzheimer e a fibromialgia, tratamento e prevenção, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu (SP) realiza nesta quinta-feira, 27, a palestra "Fibromialgia e doença de Alzheimer - Entenda para prevenir".



O evento é gratuito e acontece a partir das 19h no auditório do hospital. Apesar de a entrada ser franca, é preciso fazer inscrição prévia por telefone.



A palestra faz parte do "Fevereiro Roxo" e tem como objetivo desmistificar essas doenças que afetam o sistema nervoso central, envolvem sofrimento e diminuem a funcionalidade e qualidade de vida das pessoas.



"É importante que as pessoas conheçam mais sobre essas doenças e quais são os hábitos que podem evitar o seu aparecimento, para ajudar a diminuir a dependência, melhorando a qualidade de vida", afirma o médico Rafael Rondineli Ceregatti, especialista em geriatria e responsável pelo evento.



Praticar atividades físicas sempre orientadas por um profissional, ter uma boa qualidade no sono e aumentar o círculo de convívio social são alguns hábitos que colaboram na qualidade de vida do paciente.



Os familiares também precisam ficar atentos e revisar a medicação constantemente com geriatras, pois remédios usados de maneira equivocada podem piorar as dores e o esquecimento.



Serviço:



Fibromialgia e doença de Alzheimer - Entender para prevenir



Quando: quinta-feira, 27 de fevereiro, às 19h



Onde: Auditório Hospital São Francisco



Endereço: Rua Inácio Franco Alves, 561 - Parque Cidade Nova, Mogi Guaçu



A palestra é aberta ao público e os interessados em participar devem entrar em contato no telefone (19) 3851-8000 no ramal 378.