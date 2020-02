UE: países devem se preparar para aumento de casos de coronavírus, sem pânico

A comissária de saúde da União Europeia (UE), Stella Kyriakides, afirmou nesta quarta-feira, 26, que os países do bloco devem se preparar para o contínuo aumento no número de casos de coronavírus, mas alertou contra "medidas ineficientes e desproporcionais", como o fechamento de fronteiras.



"Não podemos ceder ao pânico", declarou em entrevista coletiva em Roma, após reunião com autoridades da Itália e da Organização Mundial da Saúde (OMS).



Kyriakides informou que pediu aos membros da UE que revisem seus planos de preparação contra pandemia, incluindo a capacidade para realizar diagnósticos e testes laboratoriais. A OMS ainda não declarou o surto como pandemia, estágio no qual a rede de transmissão de uma doença é global.



Para a comissária, o coronavírus será um teste aos mecanismos de respostas à emergência existentes e à cooperação entre os integrantes do bloco. "Precisamos ser vigilantes quanto à desinformação, sobretudo falas xenofóbicas que estão enganando cidadãos e os levando a questionar a eficácia das autoridades de saúde", ressaltou.