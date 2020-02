Coronavírus avança na Europa

Quatro países europeus reportaram seus primeiros casos de coronavírus, nesta terça-feira, dia 25. O vírus também avançou em outras nações do continente, como com aumento no número de mortos.



A Suíça confirmou o primeiro caso do vírus, um homem de 70 anos do Cantão de Ticino, no sul do país, que faz fronteira com a Itália. Já a Áustria divulgou que duas pessoas tiveram casos comprovados. A Croácia também registrou sua primeira infecção, um homem que havia estado em Milão, capital da Lombardia e centro financeiro da Itália.



Na Espanha, um novo casos de coronavírus foi confirmado na região da Catalunha, elevando para cinco o total de infectados no país.



Na Itália, o número de pessoas contaminadas pelo vírus de Wuhan saltou para ao menos 322 nesta terça, de acordo com autoridades do país. O número de mortes chegou subir para 11. Na Alemanha, foi registrado mais um caso de coronavírus na região de Baden-Wuttemberg. Um homem de 25 anos que esteve recentemente em Milão testou positivo para a doença. Com isso, o total de infecções no país chega a 17.



A França aconselhou que cidadãos evitem viajar para Lombardia ou Veneto, duas regiões italianas no centro da epidemia. A principal companhia aérea da Bulgária, Bulgaria Air, cancelou todos os voos para Milão até 27 de março.



Oriente Médio



No Oriente Médio, as atenções se voltam para o Irã. O Ministério da Saúde do país persa informou que 15 pessoas morreram infectadas pelo novo coronavírus e o número de casos confirmados chegou a 95. Um dos infectados foi o responsável pela força-tarefa contra o vírus no país, Iraj Harirchi. O anúncio veio um dia depois de Harirchi - que também é vice-ministro da Saúde - tentar minimizar o perigo imposto pelo surto, durante coletiva de imprensa em Teerã.



O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou durante coletiva de imprensa que o governo americano está "profundamente preocupado" com a possibilidade de o Irã ter suprimido informações vitais sobre os casos de coronavírus no país. Pompeo não deu detalhes sobre o assunto.



A imprensa do Bahrein informou que Ministério da Saúde local confirmou 23 casos de coronavírus no país, sendo seis registrados em passageiros que chegaram pelo aeroporto internacional, todos cidadãos locais. Os passageiros que chegam ao país vindos de áreas afetadas pelo novo vírus estão passando por testes. (Com agências internacionais).