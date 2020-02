Coreia do Sul registra 1.261 casos de coronavírus, com 11 mortes

A Coreia do Sul relatou nesta quarta-feira 284 novos casos confirmados de infecção por coronavírus, que elevam o total acumulado para 1.261. Por enquanto, foram registradas 11 mortes no país asiático.



Um dos infectados é um militar americano de 23 anos, que está em quarentena, segundo informações de uma base militar dos EUA na Coreia do Sul.



Dos novos casos, 216 foram registrados na cidade de Daegu, onde o governo sul-coreano está mobilizando ferramentas de saúde para conter a disseminação do surto, e em cidades vizinhas. Fonte: Associated Press.