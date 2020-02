Irã relata 139 casos de infecção por coronavírus, com 19 mortes

A TV estatal do Irã informou nesta quarta-feira que o surto de coronavírus no país já causou a morte de 19 pessoas. O número de casos confirmados de infecção chega a 139.



O presidente iraniano, Hassan Rouhani, declarou não ter planos imediatos de colocar cidades do país sob quarentena, mas admitiu que o controle da doença poderá demorar "uma, duas ou três semanas". Fonte: Associated Press.