Paciente de SP testa positivo para coronavírus e aguarda novo exame

O paciente está sendo tratado no Hospital Israelita Albert Einstein, que notificou o Ministério da Saúde. O hospital enviou a amostra do exame para o laboratório de referência nacional, Instituto Adolfo Lutz, para contraprova e confirmação do diagnóstico.

O homem viajou sozinho para a Itália no período de 9 a 21 de fevereiro. Ele ficou na região de Lombardia (norte do país), considerado foco do surto de COVID-19. Ao retornar, o paciente teve sintomas como febre, tosse seca, dor de garganta e coriza.

A Itália já tem 322 casos confirmados de infecção e agora figura no rol de países que demandam atenção, assim como Austrália, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Filipinas, Japão, Malásia, Vietnã, Cingapura, Tailândia, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes.

O Brasil recebeu ao menos 5,3 mil voos, em 2019, desses países. O número de passageiros que vieram da Itália, França, Alemanha e Emirados Árabes soma 1,3 milhão de pessoas, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O ministério da Saúde lembra que pessoas que apresentarem sintomas como febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza e que tenham histórico de viagem em área com circulação do vírus ou contato próximo com algum caso suspeito ou confirmado par ao vírus devem procurar o serviço de saúde. A prevenção pode ser feita com uso de máscaras, higienização das mãos e não compartilhamento de objetos de uso pessoal.

Em todo o Brasil, já foram descartados 54 casos suspeitos.

Com informações da Agência Estado