Homem de 70 anos é o 1º caso de coronavírus na Suíça, na fronteira com a Itália

A Suíça confirmou seu primeiro caso de coronavírus nesta terça-feira. O doente é um homem de 70 anos do cantão de Ticino, no sul da Suíça, que faz fronteira com a Itália.



De acordo com o chefe do Escritório Federal Suíço de Saúde Pública, Pascal Strupler, o paciente apresentou resultados positivos depois de voltar de uma viagem a Milão, na Itália. Strupler disse que é provável que o país apresente mais casos de contágio.



O cidadão suíço diagnosticado com o coronavírus está isolado em uma clínica em Lugano, enquanto as autoridades tentam localizar pessoas que tiveram com ele. Strupler disse que é provável que o país veja mais no futuro.