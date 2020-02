Pompeo: Estamos preocupados com possível omissão de coronavírus no Irã

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou durante coletiva de imprensa que o governo do presidente Donald Trump está "profundamente preocupado" com a possibilidade de o Irã ter suprimido informações vitais sobre os casos de coronavírus no país. Pompeo não deu detalhes sobre o assunto.



Informações mais recentes do governo iraniano dão conta de 95 casos confirmados da doença e 15 mortes. Desde a semana passada, o avanço do coronavírus no Irã e na Coreia do Sul e, desde ontem, na Itália, é avaliado como preocupante pela Organização Mundial de Saúde (OMS).