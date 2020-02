Parlamentar do Irã questiona governo e fala em 50 mortes por coronavírus no país

Um parlamentar do Irã contestou os números divulgados pelo Ministério da Saúde do país e afirmou que 50 pessoas morreram em decorrência de infecção por coronavírus apenas na cidade de Qom, ao longo de fevereiro. O governo iraniano relatou 12 mortes, de um total de 61 casos em todo o país.



O porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Iraj Harirchi, questionou as declarações do parlamentar Ahmad Amiriabadi Farahani. O órgão alega que os parlamentares não têm acesso às estatísticas de coronavírus e que pode haver confusão com números de outras doenças, como a gripe. "Ninguém está qualificado para discutir essas notícias", disse.



A taxa de mortalidade por infecção de coronavírus registrada no Irã é a maior de todos os países que confirmaram casos, incluindo a China e a Coreia do Sul, onde o surto se espalhou mais rapidamente. De acordo com as autoridades iranianas, 900 casos suspeitos estão sendo investigados no país.



O Afeganistão e a Armênia fecharam suas fronteiras com o Irã. O Iraque proibiu a entrada de viajantes pela fronteira iraniana, e a Georgia restringiu a entrada de pessoas vindas do país.