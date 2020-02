A Coreia do Sul relatou 231 novas infecções por coronavírus e duas novas mortes decorrentes do surto nesta segunda-feira. Com os novos dados, o país contabiliza sete mortes causadas pelo vírus, em um total de 833 casos. A divulgação vem um dia depois de o presidente sul-coreano, Moon Jae-In, pedir medidas "sem precedentes, poderosas" para combater o surto.