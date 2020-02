Michel Teló leva sertanejo para carnaval no Ibirapuera

Sempre na lista dos sucessos nacionais o ano todo, o sertanejo virou figura carimbada nos blocos de rua do carnaval. Comandando pelo cantor Michel Teló na região do Ibirapuera, zona sul paulistana, o bloco Bem Sertanejo reuniu milhares de foliões na tarde deste domingo, 23.



Para animar a festa e os presentes, o bloco começou com DJs tocando sucessos atuais e antigos do axé, forró, funk e músicas nostálgicas, como "Ilariê", da Xuxa. O público bastante diverso era composto, em sua maioria, por jovens, mas teve também famílias com filhos e pessoas mais velhas curtindo a passagem do bloco.



Não faltaram os hits de Teló, como as músicas Beijo, me Liga e Fugidinha. O cantor também adotou novos arranjos para pagodes do Exaltasamba e músicas sertanejas de outros cantores e duplas do gênero.



Em meio ao público, chamava a atenção uma enorme placa nas costas de Joshua Woriniecki, de 32 anos: "busque a Jesus, as igrejas são uma fraude". Ele afirmou ser americano e estar há cinco anos fazendo trabalhos no Brasil. Disse ainda não ser associado a nenhuma instituição ou igreja.



Ele também distribuía um folhetim com uma mensagem no mesmo sentido. Ele reforçou que não é contra a festa, mas acha que a vida tem de ser mais do que bebidas e festas. Woriniecki diz que passa metade do ano em sua terra natal, Las Vegas, onde trabalha como garçom e junta dinheiro para fazer as vindas ao Brasil para "pregar".