No Rio, blocos somam presença de quase 1 milhão de foliões

O segundo dia de brincadeira nos blocos da cidade do Rio de Janeiro, neste sábado, 22, está sendo debaixo de chuva. Ainda assim, os foliões continuam tomando as ruas em festa. Há quem brinque segurando o guarda-chuva, outros optam pela capa de chuva. Mas a maioria percorrer a cidade despreocupada com a chuva.



Pelas contas da Empresa de Turismo do Municípios do Rio de Janeiro (Riotur), até o fim da tarde deste sábadp, a soma das presenças nos principais blocos da cidade é de quase 1 milhão. Como acontece todo ano, o tradicional Cordão do Bola Preta, pela manhã, foi o mais lotado, com cerca de 630 mil pessoas, bem abaixo dos 2 milhões estimados pelos organizadores.



O Carrossel de Emoções reuniu 115 mil pessoas na Barra da Tijuca, na zona oeste do município, para cantar e dançar o funk carioca em ritmo de carnaval. No Escangalha, estiveram 50 mil pessoas; e no Amigos da Onça, 19 mil, que acordaram bem cedo para seguir o cortejo às 7h, no Aterro do Flamengo, zona sul da cidade. Na boêmio de Santa Teresa, no centro, 7 mil seguiram o Céu na Terra, conhecido, principalmente, pelo colorido das fantasias dos foliões que brincam seguindo o bondinho, uma marca do bairro.



Na lista dos principais blocos deste sábado, a Riotur calculou também a presença de 4 mil pessoas no Multibloco; 300 no Blocão da Barra; e 200 na Orquestra para Crianças.