Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado de R$ 190 milhões

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

sorteia neste sábado (22) prêmio estimado em. É 15ª vez que a Mega-Senaeste ano, opara a modalidade. Odas seis dezenas do concurso 2236 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.O sorteio é aberto ao público, que pode acompanhar também pelas redes sociais, no Facebook e no canal Caixa no Youtube. De acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança,. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país.A cartela, com seis dezenas marcadas, custaO prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena); 19% entre os acertadores de 5 números (Quina); 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra); 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5, e 5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).