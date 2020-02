Brasileiro desaparece nos EUA depois de avisar que voltaria para o Brasil

William e a mãe Francisca Cláudia (foto: Arquivo pessoal)

Willian é de Brasília (DF) e foi para os Estados Unidos no ano passado, por meio de uma empresa de Au Pair - empresas que intermediam trabalho em casas de família no exterior. O jovem iniciou o programa em Boston, mas depois pediu transferência para São Francisco.





"Nessa família , ele estava há cinco semanas. Ele gostava muito deles. Ele disse que gostou muito das crianças de que ele cuidava. Ele já trabalhou com crianças no Brasil, dando aulas, então era o trabalho perfeito", contou a mãe.

No dia 12 de fevereiro, Willian saiu da casa família americana, sem avisar a ninguém, levando todos os seus pertences. Segundo o relato que a família que abrigava Willian deu a Cláudia, dias antes do desaparecimento do jovem, ele apresentou comportamentos estranhos.





"Eu conversei com a família e elas me falaram que dois dias antes de ele sair, ele estava com comportamento muito atípico. Ele ficava rodando no quarto, andando em círculo e falando coisas desconexas", relatou a mãe.

À Cláudia, o jovem informou que estava com medo e que estava sendo perseguido. "Ele dizia que ia fugir. Na hora, fiquei sem reação, falei para ele procurar a empresa, o consulado e a polícia, mas ele dizia que estava todo mundo atrás dele. No dia 13, ele afirmou que estava no aeroporto e que havia feito um acordo com a empresa para voltar para o Brasil, mas que a empresa precisava de 48 horas para emitir a passagem", diz Claudia.





William disse à mãe que ficaria no hotel e na madrugada entre 14 e 15 de fevereiro respondeu que estava tudo bem, que logo voltaria para o Brasil, porém, não deu mais notícias.

Liliane Carvalho, da Cultural Care Au Pair, informou que William chegou a procurar a empresa, porém, a passagem não foi emitida devido ao desaparecimento. "A passagem ia ser emitida, mas como não conseguimos mais contato, a empresa não emitiu e contatou a polícia", diz. William ainda teria dito à Liliane que tinha perdido o passaporte, mas tinha um antigo, e a profissional o tranquilizou e pediu que o jovem voltasse para casa, enquanto resolvia a questão da passagem. "Estava tudo certo, mas ele desapareceu", comenta.

A profissional acrescenta que a família que recebeu William em São Franciso também está dando todo apoio e entrou em contato com a empresa assim que o jovem desapareceu. Ao saber que ele estava no aeroporto, eles ainda ofereceram dinheiro para ele se alimentar.

Publicações confusas nas redes sociais

Na redes sociais, uma publicação de Willian, no dia 17 de fevereiro, assustou os familiares e amigos. O jovem postou que haviam matado os pais dele e que teriam feito uma emboscada para ele. "Ele realmente está passando por uma confusão mental", comenta Cláudia. A mãe ainda se recorda que o filho já teve crises de ansiedade.

Cláudia entrou em contato com as autoridade brasileiras, com a empresa e com a família, que tem ajudado nas buscas. Procurado pela reportagem, o Itamaraty ressaltou que tem ciência do caso e já acionou um posto localizado em São Francisco para tomar as devidas providências. Até o momento, o consulado brasileiro investiga as publicações feitas por William nas redes sociais e a rotina do jovem como au pair.

A família pede para que quem tiver informações sobre Willian, entre em contato com o consulado brasileiro nos Estados Unidos ou pelo telefone 61 8278-4212 no Brasil.

Um brasileiro, de 24 anos, está desaparecido em São Francisco, nos Estados Unidos. Willian Matheus Barreto entrou em contato com a mãe, a orientadora educacional Francisca Cláudia da Silva, de 44 anos, pela última vez na madrugada de 15 de fevereiro, informando que estava fugindo do país americano e que iria retornar ao Brasil. Porém, ele não chegou e, desde então, não respondeu mais os contatos da mãe.