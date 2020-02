Perseguição policial termina em tiroteio no estacionamento do shopping Eldorado

Uma perseguição policial terminou em tiroteio no estacionamento do Shopping Eldorado, na zona oeste, no início da tarde desta sexta-feira, 21. Não houve feridos.



"Gente teve uns barulhos no Shopping Eldorado e muito corre corre agora. Alguém tá sabendo de alguma coisa? Foi tiro mesmo? Ou a gente saiu correndo de tonto?", perguntou um usuário em seu Twitter.



Nas redes sociais, outras reações no mesmo tom: "Cena de filme no Shopping Eldorado, tiro, corre corre e prisão em pleno almoço. Ficamos perdidos", comentou outro na mesma rede social.



Ainda existem versões conflitantes sobre se os tiros foram consequência de uma perseguição policial a traficantes ou uma ação policial contra um assaltante que atuava na região do Shopping Eldorado, na zona oeste. A Polícia Militar for chamada por volta das 14h15 - mas, ao chegar ao local, o atendimento já estava sendo feito pela Polícia Civil.



Em nota, a assessoria do Shopping Eldorado confirmou o ocorrido, mas ressalta que a ação se deu no entorno do shopping e terminou em seu estacionamento externo. "O Eldorado informa que acompanha a ação da Polícia Civil que ocorreu no entorno do empreendimento e terminou no estacionamento externo na tarde desta sexta-feira, 21, e reforça que contribui com as autoridades locais no que for necessário. O shopping esclarece ainda que não houve feridos e que funciona normalmente.



O caso foi levado para o 77ª DP, na Santa Cecília, na região central.