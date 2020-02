Após feminicídio, homem usou cartão e carro da namorada em encontro com ex-mulher

Após confessar crime, Alan levou os policiais até onde estava o corpo de Fernanda (foto: Divulgação/Polícia Civil de Goiás e Reprodução)

por matar a namorada em(GO),, 22 anos, confessou àde Goiás que matou a gerente de hipermercado, 33 anos, após diversas discussões entre os dois porque ela não aceitava que ele mantivesse proximidade com os filhos que tem com a ex-mulher.O corpo de Fernanda foi encontrado após uma semana de desaparecimento, em uma plantação de soja, no limite dos municípios de Caldas Novas e Piracanjuba (GO). De acordo com a polícia goiana, os restos mortais já estavam em avançado estado de decomposição após ser carbonizado e enterrado com terra e folhagens.Durante a investigação do desaparecimento da mulher, a polícia chegou até à ex de Alan. Em depoimento à polícia, ela contou que o homem a levou de carro para fazer compras em um shopping, mas que estranhou o fato do rapaz, mesmo desempregado, convidá-la para sair. Segundo a polícia, ele utilizou o carro e o cartão de Fernanda.Fernanda e Alan só estavam juntos há um mês, de acordo com o delegado da cidade Antônio André dos Santos Junior. Sem notícias dela desde a quarta-feira da semana passada, o homem e a família dela registraram o desaparecimento na delegacia na sexta-feira (14/2). De acordo com eles, a mulher deixou o trabalho em Goiânia e voltou para Bela Vista de Goiás. Depois, saiu de casa novamente e não foi mais vista.No início das diligências para encontrar a gerente, os agentes encontraram um pedaço de madeira com sangue e restos de cabelo na região de Mato Grande, zona rural de Bela Vista, e passaram a desconfiar que Alan poderia ter feito algo a Fernanda. Desconfiança que foi reforçada após o depoimento da ex-mulher dele sobre o passeio no shopping.A polícia soube, então, que Alan estaria em fuga para o Pará e pediu a prisão temporária, mas ele já havia deixado o estado de Goiás. O suspeito acabou sendo preso em flagrante, desta vez por uso de documento falso, em Marianopolis (TO), e liberado em audiência de custódia em Paraíso (TO) logo depois. Enquanto isso, as equipes da Polícia Civil de Goiás foram até a cidade, a 880 km de Goiânia, onde o prenderam e o levaram para Bela Vista.Já na cidade goiana, Alan confessou ter matado a gerente e indicou aos policiais o local onde havia enterrado o corpo. Ele também informou onde estava o veículo da vítima. Foram apreendidos ainda com ele um aparelho celular, duas facas, uma chave de fenda, um alicate de corte e R$ 609,40. A perícia foi chamada ao local onde estava o corpo, que foi recolhido e conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) de Aparecida de Goiânia. O acusado responderá pelo crime de feminicídio.