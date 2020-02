Irã: Duas pessoas morrem por causa do coronavírus

O governo do Irã confirmou nesta quarta-feira, 19, que os dois pacientes com coronavírus, cujas contaminações haviam sido diagnosticadas mais cedo, acabaram morrendo em virtude da doença.



No Twitter, o relações públicas do Ministério da Saúde do Irã, Kianush Jahanpur, escreveu que "ambos os pacientes morreram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à idade e à deficiência do sistema imunológico".