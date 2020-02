Força-tarefa da PGR é prorrogada

Portaria publicada no Diário Oficial da União de ontem – Portaria 116 –, prorroga por um ano os trabalhos da força-tarefa Amazônia. O documento também estica pelo mesmo período a designação da procuradora da República Ana Carolina Haliuc Bragança (coordenadora) e do procurador da República Rafael da Silva Rocha (coordenador-adjunto) como membros titulares do núcleo.

O ato terá vigência a partir de 22 de fevereiro de 2020. A força-tarefa foi criada em agosto de 2018 para atuar no combate à macro criminalidade na região amazônica, à mineração ilegal, ao desmatamento, à grilagem de terras públicas, à violência agrária e ao tráfico de animais silvestres. A equipe é formada por procuradores da República de todos os estados da Amazônia Legal. Eles atuam para 'promover a troca de experiências e aperfeiçoar' o trabalho do Ministério Público Federal no combate aos crimes na Amazônia, além de articular e aprimorar o diálogo do órgão com instituições como Ibama, Polícia Federal e Exército. Desde a criação, a força-tarefa foi responsável por seis grandes operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Nesse período, pelo menos 30 investigados e oito madeireiras foram denunciados por crimes como invasão de terras indígenas, lavagem de dinheiro, organização criminosa, dano ambiental, e outros. O grupo também atuou no enfrentamento dos incêndios registrados na floresta no ano passado, destaca informação divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria-Geral. Outra frente de trabalho é o combate à mineração ilegal. Na próxima semana, a Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF (4CCR) vai lançar um manual sobre o tema, elaborado por integrantes da força-tarefa Amazônia.