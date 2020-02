Rio de Janeiro confirma primeira morte por sarampo em mais de uma década

(foto: Friocruz Imagens)

A Secretaria de Estado de Saúde doconfirmou, na noite dessa quinta-feira (13), a primeiraporem 2020.Em entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta (14), o secretário Edmar Santos informou que a vítima é um. Davi Gabriel morreu em 6 de janeiro, mas a confirmação da causa da morte só ocorreu agora. A criança estava no abrigo Santa Bárbara, em Vila de Cava, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.Segundo a secretaria, a vacina contra sarampo estava disponível na região, mas a criança contraiu a enfermidade antes dos seis meses de vida, idade mínima necessária para a primeira dose.David foi atendido no Hospital Geral de Nova Iguaçu em 22 de dezembro, com sintomas de pneumonia. Profissionais de saúde do estabelecimento coletaram amostras de sangue para análise, que testaram positivo para sarampo em duas diferentes análises.O Ministério da Saúde lançou nessa semana a primeira etapa da. No ano passado, o país registrou 18,2 mil casos da doença, em 526 municípios. Houve 14 óbitos em São Paulo e um em Pernambuco.