Prefeitura e blocos estimam 15 milhões de foliões no carnaval de São Paulo

De acordo com projeções do blocos e da própria Prefeitura, o carnaval na cidade de São Paulo deve atrair 15 milhões de pessoas, superando os 14 milhões do ano anterior. Serão 678 desfiles aprovados e autorizados pela Prefeitura, 38,5% a mais do que no ano passado, quando ocorreram 490 desfiles. Ainda assim, dos desfiles cadastrados no último mês de outubro, 30,9% não vão mais participar (alterações frequentes foram apontadas como uma das razões para a desistência do evento).



Segundo pesquisa do Observatório do Turismo da Prefeitura de São Paulo, o impacto econômico do carnaval na capital paulista deve ultrapassar os números do Carnaval de 2019, que movimentou R$ 2,3 bilhões (carnaval de rua e Sambódromo).



A cidade vai contar com 13 circuitos principais: Av. Marquês de São Vicente, Av. Eng. Luis Carlos Berrini, Av. Brigadeiro Faria Lima, Av. Tiradentes, Rua da Consolação, Centro Novo (República), Av. Dumont Villares, Parque Ibirapuera, Av. Paulo VI (na altura do Sumaré), Av. Hélio Pelegrino (na altura de Pinheiros), Av. Hélio Pelegrino (na altura da Vila Mariana), Rua Henrique Schaumann e Largo da Matriz, na Freguesia do Ó. A Prefeitura afirmou que o total de banheiros disponíveis já é 80% maior que no ano anterior. Serão 20 postos médicos montados nos pontos de maior tráfego de foliões.



Os desfiles do Grupo Especial serão realizados na sexta-feira (21 de fevereiro) e no sábado (22 de fevereiro). No domingo (23) e na segunda-feira (24) será a vez dos desfiles do Grupo de Acesso. A estimativa da Prefeitura de São Paulo é que, no total, compareçam ao Sambódromo cerca de 154,3 mil espectadores durante os desfiles, divididos da seguinte maneira: 119,3 mil pessoas durante os dois dias de desfile do Grupo Especial (sexta-feira e sábado) e no Desfile das Campeãs (29 de fevereiro, sábado) - média de 39,7 mil pessoas por dia nas arquibancadas, camarotes, mesas e cadeiras de pista. Também estão previstas 35 mil pessoas nos dois dias de apresentações do Grupo de Acesso (domingo e segunda-feira) - expectativa de 23 mil pessoas no domingo e 12 mil na segunda-feira.