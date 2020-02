Médico ofende enfermeira e tenta se desculpar no Instagram; veja vídeo

Médico no pronto-atendimento do hospital de Nova Iguaçu e em seu consultório particular, onde gravou o vídeo se desculpando (foto: Reprodução/Instagram) vídeo em que o médico neurologista José Gilberto Luna Sobrinho faz xingamentos e ofende uma enfermeira pela sua classe, viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu no Hospital Nossa Senhora de Fátima, localizado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira. Gilberto estava sendo atendido no hospital após exagerar na quantidade de álcool em uma comemoração. Umem que ofaz xingamentos e ofende uma enfermeira pela sua classe, viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu no, localizado em, na noite da última segunda-feira. Gilberto estava sendo atendido no hospital após exagerar na quantidade de álcool em uma comemoração.









Isso aconteceu no hospital Nossa Senhora de Fátima, em Nova Iguaçu. Vamos deixar esse babaca famoso!! pic.twitter.com/K6Zd2MfIeN %u2014 Nill (@NilsonMoura95) February 11, 2020

Nas imagens, é possível ver o neurologista claramente alterado disferindo vários xingamentos a uma enfermeira que estava atrás do balcão. “Fala alguma coisa miserável”, gritou. “Sua f****”, afirmou.





Nas redes sociais, o vídeo acabou viralizando. Diversos internautas começaram a cobrar um pedido de desculpas vindo do médico. “Belo contraste, um branco que provavelmente classe média, falando com um proletariado e um negro olhando sem poder fazer nada, pois ele e a mulher poder perder o emprego por processo”, afirmou um usuário do Twitter.





Além da enfermeira, um segurança do hospital foi ofendido por Gilberto. Os dois ficaram sem reação ao ouvir os xingamentos do médico. Os internautas questionaram o por que do outro homem não ter reagido a situação. “Pior coisa é o maluco do lado, escutando tudo como se nada tivesse acontecendo”, disse um internauta. “O cara é funcionário do hospital mano, pai de família e com filho pra criar, já trabalhei ali e conheço o cara... Caberia à direção do hospital fazer algo, acho muito difícil pela omissão deles”, rebateu outro.





neurologista usou a conta do Instagram para se desculpar. Em vídeo, ele explica a situação e se diz arrependido pelos xingamentos feitos.



No dia seguinte, ousou a conta do Instagram para se desculpar. Em vídeo, ele explica a situação e se diz arrependido pelos xingamentos feitos.





“Hoje fui surpreendido por um vídeo, de alguém que me filmou, ontem de madrugada em um hospital particular. O que ocorreu é o seguinte, como meu centro médico está virando um hospital, todos os funcionários e eu fomos comemorar. Alguns funcionários beberam, tomaram cerveja, outros, vinho. Eu, como amante do vinho, acabei me excedendo na quantidade”, disse.





“Por isso fui procurar atendimento médico, para hidratação. chegando lá, como estava alterado, acabei sendo incorreto por culpa da felicidade e acabei mencionando e me referindo com palavras inadequadas a uma funcionária. Venho me desculpar à funcionária e à classe de enfermeiras”, afirmou.





Uma internauta comentou na publicação dizendo que a enfermeira estaria sendo apoiada pela instituição. “A técnica vai fazer a denúncia amanhã, após a denúncia que farão algo. O Hospital tá apoiando ela”, disse.



Procurado pelo Estado de Minas, o Hospital Nossa Senhora de Fátima disse que está “tomando as devidas providências” e que “tudo está sendo resolvido.”









