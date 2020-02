Aulas no colégio Santa Cruz continuam suspensas após forte temporal

O colégio de elite Santa Cruz, no Alto de Pinheiros, informou que continua com as aulas suspensas até essa quarta-feira, 12, para concluir a limpeza depois de ter ficado alagado com a forte chuva que atingiu São Paulo. Outras escolas particulares e mais de 80 da rede pública (estadual e municipal) também enfrentaram problemas por causa do temporal e tiveram que suspender as atividades escolares.



Em nota enviada aos pais, a direção do Santa Cruz informou que está "seguindo as recomendações feitas por especialistas da área sanitária" para retomar as atividades com "toda segurança". As atividades regulares para todas as séries estão programadas para serem retomadas na quinta-feira, 13.



O Santa Cruz fica numa das regiões mais nobres de São Paulo na zona oeste. O colégio amanheceu na segunda-feira, 10, com o seu piso térreo completamente alagado. A água subiu cerca de um metro e tomou bancos, mesas e uma biblioteca que tinha acabado de ser finalizada - mas estava sem livros. O alagamento aconteceu por volta das 5 horas da manhã e os pais receberam mensagens da escola logo cedo para não levar os alunos.



A região fica perto do Rio Pinheiros e já sofreu outras enchentes, a última em 2013. Mas, segundo pais e funcionários, a dificuldade dessa vez é que a água está demorando a baixar. Segundo a direção, a razão do alagamento foram "fortes chuvas que provocaram o transbordamento do rio, aliadas à dificuldade de escoamento da água na região".



O colégio fica perto do Rio Pinheiros, atende 3200 alunos do ensino infantil ao médio, com mensalidades que entre R$ 4 mil e R$ 5 mil.