Apas não vê risco de desabastecimento pela chuva; Ceagesp está fechada

O forte temporal que atingiu a Grande São Paulo não deve provocar desabastecimento nos supermercados em um primeiro momento. Pelo menos essa é a previsão da Associação Paulista de Supermercados (Apas). "As faltas de produtos podem ser pontuais", diz Ronaldo dos Santos, presidente da Apas.



A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo informou que não haverá a feira de flores durante a madrugada e nem a feira de pescados, que normalmente começa às 2h. O expediente ao longo do dia deve ser retomado à medida que os funcionários conseguirem chegar à companhia.



Santos lembra que, no caso das frutas, existem estoques maiores, pois esse item é armazenado em câmaras frias. O ponto mais crítico no suprimento das lojas é para legumes e, especialmente, verduras, cujo reabastecimento é diário. Neste caso, poderá ocorrer perda de qualidade dos produtos e aumento de preços nos próximos dias, se as chuvas tiverem atingido também áreas de produção do cinturão verde de São Paulo.



Ceagesp fechada



O forte temporal também afetou a Ceagesp. O local ficou fechado por causa dos alagamentos nesta segunda-feira, 10, e de acordo com permissionários, o trabalho de limpeza ainda não começou. "Estamos esperando a água baixar para que possamos limpar o local e descartar tudo que foi perdido. Até para calcular os prejuízos, precisamos esperar que essa água baixe", diz Claudio Furquim, diretor-presidente do Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo.



Ele afirma que todos os setores foram atingidos e que os permissionários acompanham a previsão para os próximos dias. "Estamos vendo que vai continuar chovendo, talvez não com o volume e a intensidade dessa madrugada", diz. Furquim acredita que o trabalho de limpeza deve ocorrer ao longo desta terça-feira, 11, se a chuva diminuir.



Ele acredita que possa haver algum desabastecimento em feiras livres e pequenos mercados, nesse primeiro momento, mas que o problema deve ser pequeno dadas as dimensões das chuvas



A Ceagesp informou que não tem condições de avaliar os prejuízos causados pelas chuvas e que o balanço das perdas será feito assim que os funcionários puderem ter acesso ao entreposto.



Sabe-se que por dia são descarregados na Ceagesp de 10 mil a 11 mil toneladas de frutas, verduras e legumes. Mas estima-se que boa parte desses produtos nem tenham chegado ao entreposto. Normalmente, na segunda-feira, os estoques nos armazéns do entrepostos estão baixos por conta do volume pequeno de sobras do fim de semana.



