Chuva provoca desligamento de subestação e interrupção de energia em SP

A chuva que atinge a Grande São Paulo desde a tarde de domingo (9) provocou interrupção no fornecimento de energia e desligamento de uma subestação na área de concessão da Enel São Paulo. De acordo com a concessionária, a subestação Thomas Edson, localizada na Barra Funda, ficou alagada e, por isso, está temporariamente fora de operação.



"As equipes da concessionária realizaram manobras na rede e restabeleceram mais de 50% dos clientes atendidos por esta subestação. Os técnicos da distribuidora estão tentando, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, acessar o local para realizar os reparos necessários e normalizar o fornecimento a todos os clientes impactados", afirmou a distribuidora.



A companhia não informou quantos clientes chegaram a ficar sem luz, apenas indicou que as regiões mais afetadas por falta de fornecimento em decorrência da chuva foram a Oeste e o ABC. Segundo a Enel, equipes estão trabalhando para normalizar o serviço, mas os vários alagamentos ainda ativos dificultam o deslocamento. "As equipes da distribuidora estão usando corredores de ônibus da Capital para agilizar o acesso aos clientes, mas ainda existem áreas alagadas", justificou.



A Enel SP também afirmou que aumentou em 300% a capacidade de atendimento, para que todas as equipes estejam focadas no atendimento a emergências. Nesta Segunda-feira (10), algumas lojas da concessionária ficaram fechadas, por causa dos alagamentos. É o caso das unidades na Freguesia do Ó, na região norte de São Paulo, e nas cidades de Barueri, Santo André e Santana do Parnaíba. "Os clientes podem ligar no 0800 7272 120 ou acessar o 'app' Enel SP e o site www.eneldistribuicaosp.com.br para solicitar os serviços", afirmou a empresa, ao ser questionada sobre quais serviços poderiam ficar prejudicados.