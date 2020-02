Covas diz que comitê de crise está trabalhando para diminuir estragos em SP

Em um vídeo divulgado há pouco, o prefeito Bruno Covas (PSDB), junto com secretários, afirmou que o comitê de crise está trabalhando para diminuir os estragos. "Para se ter noção, em três horas na cidade, em algumas regiões, choveu praticamente metade do esperado para todo mês de fevereiro", disse. "O desastre teria sido muito maior se não tivesse sido o trabalho preventivo que a prefeitura fez ao longo dos últimos meses", disse Covas.



Ao lado de diversos secretários, o prefeito disse que a gestão municipal "limpou vários córregos da cidade, limpamos todos os piscinões, aliás, nenhum piscinão transbordou na cidade".



Covas, no entanto, destacou que "os rios para onde vão essas águas não aguentaram essa quantidade imensa de água que choveu nas últimas horas". Disse que o gabinete de crise está controlando e monitorando a situação em hospitais, escolas e trânsito para que "a cidade possa voltar a trabalhar o mais rápido possível".



Destacou que, nas ruas, há mais equipes de limpeza e também da CET. Reforçou que o rodízio está suspenso e que a atenção especial agora é com deslizamentos e desabamentos. "Graças a Deus, até agora, nenhuma vítima fatal na cidade de São Paulo, por conta do trabalho preventivo que foi feito", afirmou o prefeito.