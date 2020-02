Chuva persiste nos próximos dias em São Paulo

Áreas de instabilidade permanecem sobre o Estado de São Paulo e provocam mais chuva, de moderada a forte intensidade, no decorrer desta segunda-feira, 10, e também nos próximos dias. Segundo o Governo do Estado, a forte chuva que caiu em alguns pontos da capital atingiu 100 milímetros em três horas - praticamente a metade da média prevista para todo o mês de fevereiro.



De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), às 9h50 transbordou o Córrego Tremembé que fica na Rua Francisco Inglês, zona norte da capital. Durante a madrugada, transbordaram os córregos do Ipiranga, Pirajuçara, Perus e Rio Tietê junto a Ponte do Piqueri.



Ainda de acordo com o CGE, as zonas norte, sul, oeste, centro, leste, Marginal do Pinheiros e Marginal do Tietê permanecem em estado de atenção para alagamentos.



Segundo a meteorologista da Climatempo, Ana Clara Marques, a frente fria que se formou no sul da América do Sul e subiu para costa paulista, segue em direção ao Rio de Janeiro podendo chegar ao Espírito Santo entre terça e quarta-feira, 12.



"A chuva pode voltar forte várias vezes ao longo desta segunda-feira e também nesta terça-feira. A partir de quarta-feira diminui a intensidade mas ainda tem previsão de chuva forte para São Paulo", disse Ana Clara.