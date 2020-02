Chuva forte provoca 132 pontos de alagamento em SP e interdita Marginal Tietê

Uma forte chuva atingiu a capital no início da manhã desta segunda-feira, 10. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climática (CGE), o volume de água que atingiu a capital foi de 67 mm nas últimas 24 horas, com 132 pontos de alagamentos registrados na grande São Paulo durante o início do dia, 65 deles intransitáveis. Os bairros de alerta são Ipiranga, Butantã e Perus.



Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) o rodízio de carros está suspenso para veículos leves e caminhões. No entanto, permanece a restrição para circulação de caminhões e fretados nas zonas em que já são impedidos de circularem. A empresa bloqueou o acesso à Marquês de São Vicente.



O temporal ultrapassou o recorde do nível de água do rio Pinheiros, marcando 719.6mm. Este é o maior valor já registrado desde 2005, quando o rio chegou a 718.9mm, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. O órgão afirma que, apenas nesta madrugada, choveu 66% do total esperado para todo o mês de fevereiro.



"Mudança climática não é discurso de ambientalista. Está chovendo nessa década o que não choveu no século passado", afirma Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, ao jornal O Estado de S. Paulo. De acordo com ele, os mais de 78 pontos de alagamento registrado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climática (CGE) aconteceram porque o volume de chuva ultrapassou o que estava previsto na série histórica de 100 anos, usada para calcular o sistema de drenagem das chuvas. "Tudo foi implantado com essa lógica."



Até as 6h05, o CGE da Prefeitura de São Paulo registrava 56 pontos de alagamento, sendo 49 deles intransitáveis. Na Zona Norte, só a Casa Verde registra sete pontos de alagamento, todos eles sem possibilidade de trânsito. A Lapa é a região da cidade com o maior números de pontos alagados totalizando 20 regiões críticas. A Marginal Tietê está interrompida e alguns pontos da Marginal Pinheiros permanecem alagados.



A orientação do órgão é para que as pessoas não saiam de casa ou tentem enfrentar o temporal e os alagamentos. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Marcos Palumbo, informou ao Estadão que a corporação recebeu 4090 chamados desde a noite deste domingo, 9, até manhã desta segunda-feira. Entre meia-noite e 11h30, foram registradas 546 enchentes, 97 quedas de arvores e 88 desabamentos e desmoronamentos.



Segundo Palumbo, no momento equipes do Corpo de Bombeiros estão em 179 atendimentos. Não há informações de vítimas fatais. Uma adolescente de 16 anos foi atendida com escoriações em decorrência de desabamento em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo.



Além disso, de acordo com a CPTM, as chuvas provocaram alagamentos na Linha 9 - Esmeralda e os trens não estão circulando entre as estações Osasco e Santo Amaro. Ainda segundo o órgão, os passageiros aguardam a chegada de ônibus para atender o trajeto. Das sete linhas de trem, cinco operam normalmente. A Linha Diamante também opera parcialmente, com interrupção entre Comandante Sampaio e Itapevi.



A CMSP, entretanto, afirma que o metrô funciona normalmente em todas as linhas.



Previsão do tempo



De acordo com o CGE, a previsão é que a chuva continue ao longo de todo o dia e, no final da manhã, já atinja o nível moderado. A temperatura pode variar entre 18º e 22ºC.



Confira abaixo os principais pontos de alagamento listados pelo CGE na manhã desta segunda-feira:



Zona norte



NSRA DO Ó (FREGUESIA DO Ó) // Sentido: AMBOS (Referência: AV ANTONIO MUNHOZ BONILHA)

MARGINAL TIETE ASCB EXPRESSA (CASA VERDE) // Sentido: A SENNA/CASTELO B - EXPRESSA (Referência: PTE DO LIMAO-ADHEMAR F. DA SILVA)

MARGINAL TIETE ASCB EXPRESSA (CASA VERDE) // Sentido: A SENNA/CASTELO B - EXPRESSA (Referência: PTE DA CASA VERDE-JORN.WALTER ABRAHÃO)

MARGINAL TIETE CBAS EXPRESSA (BARRA FUNDA)// Sentido: CASTELO B/A SENNA - EXPRESSA (Referência: PTE DAS BANDEIRAS SEN ROMEU TUMA)

AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA (CASA VERDE) // Sentido: A SENNA/CASTELO B - LOCAL (Referência: PTE FREGUESIA DO O P N RODRIGUES_

AV. ORDEM E PROGRESSO // Sentido: AMBOS (Referência: PC. DEL. AMOROSO NETO)

MARGINAL TIETE ASCB CENTRAL (CASA VERDE) // Sentido: A SENNA/CASTELO B - CENTRAL (Referência: PTE FREGUESIA DO O P N RODRIGUES)

AV. BRAZ LEME (CASA VERDE) // Sentido: BAIRRO/CENTRO (Referência: R DR MELLO NOGUEIRA)

Vila Maria/ Vila Guilherme



AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO (PENHA) // Sentido: A SENNA/CASTELO B (Referência: PTE PRES DUTRA)

MARGINAL TIETE ASCB CENTRAL (CASA VERDE) // Sentido: A SENNA/CASTELO B - EXPRESSA (Referência: PTE PRES JÂNIO QUADROS)

MARGINAL TIETE ASCB EXPRESSA (CASA VERDE) // Sentido: A SENNA/CASTELO B - EXPRESSA (Referência: PTE PRES JÂNIO QUADROS)

AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO (PENHA) // Sentido: A SENNA/CASTELO B - LOCAL (Referência: PTE ARICANDUVA-DR.MIGUEL ARRAES)



MARGINAL TIETE ASCB CENTRAL (CASA VERDE)// Sentido: A SENNA/CASTELO B - CENTRAL (Referência: PTE DAS BANDEIRAS SEN ROMEU TUMA )



AV. ASSIS CHATEAUBRIAND (CASA VERDE)// Sentido: A SENNA/CASTELO B - LOCAL (Referência: PTE DAS BANDEIRAS SEN ROMEU TUMA)



Santana



MARGINAL TIETE ASCB EXPRESSA (CASA VERDE) // Sentido: A SENNA/CASTELO B - EXPRESSA (Referência: PTE DAS BANDEIRAS SEN ROMEU TUMA)

AV. OLAVO FONTOURA (CASA VERDE) // Sentido: SANTANA/C VERDE - ÚNICA (Referência: ALTURA DO NÚMERO 1400)

MARGINAL TIETE ASCB CENTRAL (CASA VERDE) // Sentido: A SENNA/CASTELO B - CENTRAL (Referência: PTE DAS BANDEIRAS SEN ROMEU TUMA)

Centro



Sé



AV. PRES CASTELO BRANCO (BARRA FUNDA) // Sentido: CASTELO B/A SENNA - LOCAL (Referência: PTE DAS BANDEIRAS SEN ROMEU TUMA)

AV. SANTOS DUMONT (BOM RETIRO) // Sentido: AEROPORTO/SANTANA (Referência: AV DO ESTADO)

AV. NOVE DE JULHO (BELA VISTA) // Sentido: CENTRO/BAIRRO (Referência: PC DA BANDEIRA)

R. NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI (SANTA CECILIA) // Sentido: AMBOS - ÚNICA (Referência: ALTURA DO NÚMERO 664)



Zona oeste



Butantã



AV. MIN. LAUDO FERREIRA DE CAMARGO // Sentido: RAPOSO/ELISEU (Referência: R. SALVADOR RISOLEU)

AV. PIRAJUSSARA (VILA SONIA) // Sentido: BAIRRO/CENTRO (Referência: ALTURA DO NÚMERO 3992)

AV. PROF FRANCISCO MORATO (BUTANTÃ)// Sentido: AMBOS (Referência: R JOSE FELIX)

AV. MAGALHAES DE CASTRO (BUTANTA) // Sentido: CASTELO/INTERLAGOS (Referência: PTE ENG ROBERTO ROSSI ZUCCOLO)

AV. MAGALHÃES DE CASTRO// Sentido: CASTELO/INTERLAGOS - LOCAL (Referência: PTE. ENG. ROBERTO ROSSI ZUCCOLO)

*AV. MAGALHÃES DE CASTRO// Sentido: CASTELO/INTERLAGOS - LOCAL (Referência: PTE. ENG. ROBERTO ROSSI ZUCCOLO)



Lapa



AV. ORDEM E PROGRESSO (CASA VERDE) // Sentido: SUMARÉ/LIMÃO (Referência: ALTURA DO NÚMERO 247: JUNTO A RUA SAMARITA)

R. BR DO BANANAL (PERDIZES) // Sentido: UNICO (Referência: R CLELIA)

R. CLELIA (BARRA FUNDA) // Sentido: UNICO (Referência: R JEROAQUARA)

AV. MARQ DE SAO VICENTE (BARRA FUNDA) // Sentido: LAPA/B FUNDA - ÚNICA (Referência: PC PASCOAL MARTINS)

R. ROBERT BOSCH (BARRA FUNDA) // Sentido: AMBOS (Referência: PC PASCOAL MARTINS)

AV. POMPEIA (BARRA FUNDA) // Sentido: AMBOS (Referência: R PALESTRA ITÁLIA)

AV. ELISIO CORDEIRO DE SIQUEIRA (JAGUARA) // Sentido: AMBOS (Referência: VIA ANHANGUERA)

AV. EMB MACEDO SOARES (BARRA FUNDA) // Sentido: C BRANCO/A SENNA - LOCAL (Referência: PTE DOS REMEDIOS-CARMEN F. NEVES)

R. TAGIPURU (BARRA FUNDA) // Sentido: UNICO (Referência: R DEP SALVADOR JULIANELLI)

MARGINAL PINHEIROS INTCB (ALTO DE PINHEIROS) // Sentido: INTERLAGOS/CASTELO - LOCAL (Referência: PTE JAGUARE-HIRANT SANAZAR)

AV. EMB MACEDO SOARES (BARRA FUNDA) // Sentido: C BRANCO/A SENNA - CENTRAL (Referência: PTE ATTILIO FONTANA)

MARGINAL TIETE CBAS EXPRESSA (BARRA FUNDA) // Sentido: CASTELO B/A SENNA - EXPRESSA (Referência: PTE ATTILIO FONTANA)

AV. EMB MACEDO SOARES (BARRA FUNDA) // Sentido: C BRANCO/A SENNA - LOCAL (Referência: PTE DO PIQUERI JOELMIR BETING)

AV. ENG BILLINGS (BUTANTA) // Sentido: CASTELO/INTERLAGOS - EXPRESSA (Referência: PTE JAGUARE-HIRANT SANAZAR)

AV. ENG BILLINGS (BUTANTA) // Sentido: CASTELO/INTERLAGOS - LOCAL (Referência: PTE JAGUARE-HIRANT SANAZAR)

AV. DAS NACOES UNIDAS (ALTO DE PINHEIROS) // Sentido: INTERLAGOS/CASTELO - LOCAL (Referência: PTE JAGUARE-HIRANT SANAZAR)

MARGINAL TIETE CBAS CENTRAL (BARRA FUNDA) // Sentido: CASTELO B/A SENNA - CENTRAL (Referência: PTE DO PIQUERI JOELMIR BETING)

MARGINAL PINHEIROS INTCB (ALTO DE PINHEIROS) // Sentido: INTERLAGOS/CASTELO - EXPRESSA (Referência: PTE JAGUARE-HIRANT SANAZAR)

AV. ERMANO MARCHETTI (BARRA FUNDA) // Sentido: AMBOS (Referência: R DO CURTUME)

MARGINAL TIETE CBAS EXPRESSA (BARRA FUNDA) // Sentido: CASTELO B/A SENNA - EXPRESSA (Referência: PTE DO LIMAO-ADHEMAR F. DA SILVA)

AV. MARQ. DE. SAO VICENTE // Sentido: AMBOS - NÃO INFORMADA (Referência: R. FRANCISCO LUIZ DE SOUZA JUNIOR)

AV. DR. GASTAO VIDIGAL // Sentido: AMBOS - NÃO INFORMADA (Referência: AV. MOFARREJ)

AV. EMB MACEDO SOARES (BARRA FUNDA) // Sentido: C BRANCO/A SENNA - LOCAL (Referência: PTE ATTILIO FONTANA)

AV. EMB MACEDO SOARES (BARRA FUNDA)// Sentido: C BRANCO/A SENNA - LOCAL (Referência: PTE ATTILIO FONTANA )



AV. PRES CASTELO BRANCO (BARRA FUNDA)// Sentido: CASTELO B/A SENNA - LOCAL (Referência: PTE DO LIMAO-ADHEMAR F. DA SILVA)



AV. PRES CASTELO BRANCO (BARRA FUNDA)// Sentido: CASTELO B/A SENNA - CENTRAL (Referência: PTE DO LIMAO-ADHEMAR F. DA SILVA



Pinheiros



MARGINAL PINHEIROS INTCB (ALTO DE PINHEIROS) // Sentido: INTERLAGOS/CASTELO - EXPRESSA (Referência: PTE ENG ARY TORRES)

AV. DAS NACOES UNIDAS (ALTO DE PINHEIROS) // Sentido: INTERLAGOS/CASTELO - LOCAL (Referência: PTE ENG ROBERTO ROSSI ZUCCOLO)

AV. DAS. NAÇÕES UNIDAS // Sentido: INTERLAGOS/CASTELO - LOCAL (Referência: R. FLORIDA)

AV. DR CHUCRI ZAIDAN (ITAIM BIBI) // Sentido: AMBOS (Referência: AV MORUMBI)

AV. DAS NACOES UNIDAS (ALTO DE PINHEIROS) // Sentido: INTERLAGOS/CASTELO (Referência: PTE ENG ROBERTO ROSSI ZUCCOLO)

MARGINAL PINHEIROS INTCB (ALTO DE PINHEIROS)// Sentido: INTERLAGOS/CASTELO - EXPRESSA (Referência: PTE ENG ROBERTO ROSSI ZUCCOLO)





Zona leste



Itaquera



AV. JOSE PINHEIRO BORGES // Sentido: BAIRRO/CENTRO (Referência: VD. PREF. JOSE CARLOS DE F. FERRAZ

Mooca



AV. ALCANTARA MACHADO (BELEM) // Sentido: CENTRO/BAIRRO (Referência: R DR FOMM)



Zona sul



Campo Limpo



AV. GIOVANNI GRONCHI (JARDIM SAO LUIS) // Sentido: BAIRRO/CENTRO (Referência: AV CARLOS CALDEIRA FILHO)

AV. MARIA COELHO AGUIAR (JARDIM SAO LUIS) // Sentido: CENTRO/BAIRRO (Referência: PC ALCEU AMOROSO LIMA)

Santo Amaro



AV. VITOR MANZINI (SANTO AMARO) // Sentido: AMBOS (Referência: AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA)

AV. INTERLAGOS (CAMPO GRANDE) // Sentido: AMBOS (Referência: AV YERVANT KISSAJIKIAN)

AV. DOS BANDEIRANTES (CAMPO BELO) // Sentido: MARGINAL/IMIGRANTES (Referência: R CD DE PORTO ALEGRE)

TN. PAULO AUTRAN (CAMPO BELO) // Sentido: CENTRO/BAIRRO (Referência: ALTURA DO NÚMERO 0)

AV. STO AMARO (CAMPO BELO) // Sentido: BAIRRO/CENTRO - ÚNICA (Referência: AV ROQUE PETRONI JUNIOR)

AV. DR CHUCRI ZAIDAN (ITAIM BIBI) // Sentido: AMBOS (Referência: R HENRI DUNANT)

Zona Sudeste



Ipiranga



AV. TERESA CRISTINA // Sentido: BAIRRO/CENTRO - ÚNICA (Referência: R. TABOR)

Jabaquara



AV. MIGUEL ESTEFNO (CURSINO) // Sentido: AMBOS - ÚNICA (Referência: R ETRUSCOS)

Vila Mariana



AV. PROF ABRAAO DE MORAIS (CURSINO) // Sentido: SANTOS/S PAULO - ÚNICA (Referência: R FRANCISCO TAPAJOS)

AV. VINTE E TRÊS DE MAIO (LIBERDADE) // Sentido: SANTANA/AEROPORTO (Referência: VD GAL EUCLIDES DE FIGUEIREDO)