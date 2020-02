BRASILEIROS JÁ ESTÃO EM QUARENTENA EM ANÁPOLIS

Aviões pousaram em Anápolis, no interior de Goiás, no início da manhã. Alguns brasileiros repatriados carregavam a bandeira do Brasil (foto: DIDA SAMPAIO/ESTADãO CONTEÚDO)

Brasília – Os 34 brasileiros resgatados na China – são 31 repatriados e três diplomatas – chegaram à Base Aérea de Anápolis, em Goiás, na manhã de ontem. Eles vieram em dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) enviados ao país asiático na última quarta-feira. As aeronaves pousaram às 6h05 e 6h12 vindas de Fortaleza, última escala técnica no trajeto da chamada Operação Regresso. O resgate foi feito na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto mundial do coronavírus. As aeronaves também trouxeram quatro poloneses e um chinês que desembarcaram em Varsóvia, na Polônia, um dos locais de escala para abastecimento.





Os repatriados são 23 brasileiros adultos, quatro chineses casados com brasileiros e sete crianças entre 2 e 12 anos. O restante do pessoal que estava nos aviões são 14 médicos, oito tripulantes e dois jornalistas. Antes da chegada, desde as 5h, cerca de 50 militares se posicionavam na pista para receber as aeronaves. Equipados com uma capa amarela e máscaras, a equipe foi responsável por desinfectar as aeronaves e materiais utilizados durante a viagem. De acordo com o Tenente Coronel Brigadeiro do Ar, Marcelo Damasseno, a tripulação fez a checagem dos sintomas e foi encaminhada aos aposentos no Hotel de Transição da Base Aérea de Anápolis. Eles descansaram até a noite, e após o jantar receberam as primeiras orientações de como serão os próximos 18 dias em quarentena no isolamento. “Entendemos que como é uma viagem longa, é um momento de acomodação do físico. Eles farão o primeiro exame, o chamado SUAB pela área médica em seus próprios aposentos. Após isso vão repousar, tentar ajustar o jetlag”, afirmou ele após o desembarque.





Os repatriados vão permanecer em quarentena por 18 dias, no hotel de trânsito da Base Aérea de Anápolis, que foi especialmente preparado para essa operação. A tripulação – médicos, pilotos, enfermeiros, etc... – que participou do resgate também vai cumprir período de quarentena.





Todos ficarão em apartamentos individuais ou, no caso dos que são pais ou mães de crianças menores, poderão ficar no mesmo quarto. O grupo inclui crianças de 2 e 3 anos e outras de 7 a 12 anos. As visitas estão proibidas.





Os dois aviões da FAB com os resgatados a bordo decolaram de Wuhan, na China, no início da noite de sexta-feira. No trajeto para o Brasil, as aeronaves pararam para reabastecimento em Ürumqi (China), Varsóvia (Polônia), Las Palmas (Espanha), e em Fortaleza, já em território brasileiro.





Alívio

A chinesa Hui Zhang, de 33 anos, enviou para a família vídeos da filha, Isabela, de 1 ano, brincando no berço e por um corredor da unidade e mostrou detalhes da decoração preparada para recebê-las. "Já nos falamos. Elas estão bem, fizeram exames. Todo mundo fez exames. Ninguém tem sintomas. Ficaram 40 horas nessa viagem, muito longa e muito cansativa", disse o marido de Hui, o ilustrador Pablo Lassalle. Hui e a filha estavam em um dos dois aviões da FAB.





Outros passageiros também postaram em redes sociais agradecendo a ajuda da Força Aérea Brasileira (FAB) e pelo acolhimento recebido. Em uma das publicações, um brasileiro se surpreendeu com os lanches no quarto como presente de boas-vindas. Nas portas de todos os alojamentos há a identificação de quem ficará hospedado. Os passageiros desceram dos aviões usando máscaras cirúrgicas e foram direto para um ônibus. Durante a quarentena, eles serão obrigados a usar o equipamento quando estiverem fora dos quartos.





"Não há nenhum sintoma. Eles seguem agora para os seus apartamentos, onde a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás vai fazer os exames. Depois, eles vão entrar na rotina diária de quarentena, quando três vezes ao dia farão consulta com os médicos", disse o general Manoel Pafiadache, secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa.





O Ministério da Saúde também vai avaliar o quadro de cada integrante da equipe de apoio para saber se o pessoal de suporte precisará ficar isolado. Um grupo com 50 militares fez a desinfecção dos equipamentos e veículos usados no transporte dos passageiros após o pouso.





O pessoal em quarentena receberá seis refeições diárias (café, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia), acompanhados por nutricionistas, videogame, brinquedoteca, jogos, biblioteca, apresentação de bandas militares, internet, TV a cabo, frigobar, geladeira sem itens alcoólicos, serviço religioso, emergência odontológica e apoio psicológico e pedagógico.





Desde o início do surto, no início do ano, a China registrou 812 mortes por coronavírus e 37.251 casos confirmados. No Brasil, são oito casos suspeitos do novo coronavírus e nenhuma confirmação, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com o governo federal, já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento.