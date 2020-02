Os dois aviões com brasileiros repatriados da China devem pousar às 5h deste domingo, 9, em Anápolis (GO). São duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) fabricadas pela Embraer, destacadas para repatriar os brasileiros que estavam em Wuhan, China, devido ao surto do novo coronavírus. As informações são do Ministério da Defesa.