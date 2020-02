Cai para nove os casos investigados no Brasil

O ministro Luiz Mandetta se reuniu ontem com secretários de Saúde (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Brasília – Em uma nova atualização da situação nacional dos casos de coronavírus do Brasil, o Ministério da Saúde informou, ontem, que o número de casos suspeitos do novo vírus no país voltou a cair. De acordo com a última atualização, nove casos ainda são investigados como suspeitos. O Brasil continua sem casos confirmados de coronavírus. A atualização dos números foi feita durante a reunião do ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, com os secretários de Saúde dos estados e capitais de todo o país para tratar sobre a situação do novo coronavírus da China. A reunião acontece na sede do escritório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e da Organização Mundial em Saúde (OMS), em Brasília.





São Paulo e Rio Grande do Sul, com três suspeitos cada, são os estados que mais tem casos sendo investigados no momento. Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que voltou a aparecer na tabela de casos suspeitos, têm um cada. A nova suspeita investigada em Minas é de uma mulher de 49 anos. Outros 24 casos já foram descartados. A maioria se encaixou no diagnóstico de Influenza B e Influenza A. Outros foram diagnosticados como Rhinovírus e Adenovírus.





Na reunião com os secretários de Saúde, Mandetta discutiu atualizações que devem ser feitas nos planos de contigência dos estados. O ministro da Saúde disse que espera os planos de contingência atualizados dos estados até segunda-feira. “O plano já existe, mas muda algumas coisas. Colocamos no nosso sistema porque esses planos podem ajudar também o cidadão a saber qual é a orientação dos gestores”. Na ocasião, foram discutidos detalhes dos planos de contingência que contemplam medidas de prevenção, vigilância e assistência para eventuais casos confirmados da doença no Brasil.





Uma das sugestões dos secretários foi a antecipação da campanha de vacinação contra gripe, que ocorre todo ano. De acordo com Mandetta, a campanha deve começar em março, como já estava previsto antes mesmo do surgimento do novo coronavírus. “Este ano em relação ao ano passado a gente aumentou em quase oito milhões o número de doses da vacina, mas isso por planejamento do ano passado”, ressaltou. Mandetta estima que 72 milhões de doses estarão disponíveis.





Na última terça-feira, o ministro da Saúde publicou no Diário Oficial da União a portaria que decreta estado de emergência de saúde pública de importância nacional mesmo sem ter casos confirmados no Brasil. Mandetta afirmou que a medida foi tomada por “fins administrativos”. De acordo com o texto publicado no DOU, a portaria considera “a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento” e também a necessidade de estabelecer uma “estratégia de acompanhamento aos nacionais e estrangeiros que ingressarem no país e que se enquadrarem nas definições de suspeitos e confirmados pelo novo coronavírus”.



Resgate



O Ministério da Defesa informou ontem que os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) destacados para repatriar os brasileiros que estão em Wuhan, China, epicentro do surto do novo coronavírus, já estão em Varsóvia, na Polônia, onde estava prevista uma das escalas. As duas aeronaves VC-2 aguardam a alocação de um horário para pouso do controle aéreo chinês. De acordo com o ministério, a espera é devido ao alto fluxo de tráfego aéreo no país e das missões internacionais de repatriação, que estão saindo e chegando da região afetada.





A previsão é que as aeronaves brasileiras cheguem na China hoje no final do dia. Já a chegada ao Brasil deve acontecer noite de sábado ou no domingo. Os aviões da FAB partiram quarta-feira de Brasília para buscar ao menos 34 pessoas (brasileiros e parentes) que requisitaram resgate ao governo. A previsão é que as aeronaves levem 62 horas no processo de ida e volta, sendo 47 horas de voo. Antes de chegar à cidade destino, as aeronaves fizeram escala em Fortaleza (CE), Las Palmas (Espanha) e Varsóvia (Polônia). Também está prevista uma escala em Ürümqi, já na China. No retorno, as aeronaves passarão pelas mesmas cidades.



Morre médico chinês





O médico chinês Li Wenliang morreu ontem na cidade de Wuhan, em decorrência do coronavírus. Ele ganhou notoriedade por ter sido um dos primeiros agentes de saúde a divulgar os riscos da infecção do novo vírus. A divulgação de Li Wenliang sobre o perigo representado pelo coronavírus lhe custou uma reprimenda por parte do governo de Wuhan. Ele foi acusado de “espalhar rumores online” e de “perturbar seriamente a ordem social” e teve que prestar depoimento à polícia local.





O médico estava internado em Wuhan desde 12 de janeiro. Ele contraiu coronavírus de um paciente seu. No Twitter, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lamentou a morte de Li. “Nós estamos profundamente tristes com a morte do Dr. Li Wenliang. Todos nós precisamos celebrar o trabalho que ele fez”, tuitou a OMS. Ontem, o governo chinês informou que o número de mortes confirmadas no país pelo novo coronavírus subiu para 630 após 69 pessoas morrerem na região de Hubei, fortemente atingida por esta epidemia. Na atualização diária de seu balanço, o Departamento de Saúde de Hubei também confirmou 2.447 novos casos na província. Na China são mais de 30 mil. Fora do país asiático, há 240 casos confirmados da doença, em 30 países, com 1 morte reportada nas Filipinas, segundo a OMS.