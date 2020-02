Quadrilha que dava golpes pelo celular roubou R$ 1,1 milhão

O celular era o ponto de início do golpe, que fez vítima em mais cinco estados (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) esquema em que criminosos retiravam dinheiro de contas bancárias utilizando informações extraídas de celulares é alvo de uma operação realizada nesta quinta-feira (6/2) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e de outros cinco estados. Segundo os responsáveis pela Operação XCordeX, a quadrilha conseguiu retirar cerca de R$ 1,1 milhão de contas só no DF. Umem queretiravamdeutilizando informações extraídas deé alvo de uma operação realizada nesta quinta-feira (6/2) pelae de outros cinco estados. Segundo os responsáveis pela Operação XCordeX, a quadrilha conseguiu retirar cerca de R$ 1,1 milhão de contas só no





As investigações revelaram o modus operandi dos criminosos. Eles ligavam para as vítimas utilizando um recurso tecnológico para alterar a identificação da chamada. Era como se a ligação estivesse sendo feita pelo número oficial de um grande banco. Ao longo da ligação, a pessoa era conduzida a digitar informações da conta bancária e senha.





As pessoas ainda eram orientadas a ir a um caixa eletrônico e a enviarem a imagem de um QR Code para os criminosos por um aplicativo de mensagens. Com todas as informações em mãos, a quadrilha retirava dinheiro das contas e repassava para membros do bando. Ao menos 37 pessoas caíram no golpe.



50 mandados em todo o país

A ação do grupo era feita em conjunto em diferentes pontos do Brasil. Além do Distrito Federal, golpes ocorreram em São Paulo, Bahia, Ceará, Paraíba e Santa Catarina. Policiais Civis de todas as regiões cumprem 50 mandados judiciais — de prisões, busca e apreensões e sequestros de bens.





De acordo com a PCDF, as investigações do caso começaram quando R$ 4 mil foram retirados de uma conta bancária de um morador do Distrito Federal em outubro de 2019. Ao chegar em duas pessoas envolvidas no recebimento desse valor, a corporação descobriu outros criminosos na coordenação do esquema em âmbito interestadual.





Os criminosos vão responder pelos crimes de furto mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A pena para esses casos podem chegar aos 10 anos de reclusão. Atualizações do caso serão fornecidas ao longo do dia pela PCDF.