Ministério da Saúde atualiza boletim e País tem 9 casos suspeitos de coronavírus

O Brasil tem nove casos suspeitos de coronavírus. O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira, 6, o boletim divulgado mais cedo, que apontava para oito suspeitas. Com isso, o número caiu de 11 para nove entre quarta-feira, 5, e esta quinta-feira. O boletim foi divulgado pelo Ministério da Saúde em reunião com secretários estaduais e municipais de Saúde. Os casos suspeitos estão em São Paulo (3), Rio Grande do Sul (3), Rio de Janeiro (1), Santa Catarina (1) e, nesse boletim mais atual, Minas Gerais (1).