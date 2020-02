Mega-Sena acumula pela 11ª vez seguida e prêmio vai a R$ 90 milhões

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50 (foto: Caixa/Reprodução )

, sorteada na noite desta quarta-feira (5). Esta é a 11ª vez seguida que o prêmio acumula. De acordo com a Caixa, as dezenas sorteadas foram:. A expectatica é de que o prêmio seja de R$ 90 milhões no próximo sábado (8).