PM filmado agredindo jovem na Bahia por causa de black power é afastado

Um policial militar foi afastado das ruas após ser filmado dando socos e chutes em um jovem, além de agredi-lo verbalmente, durante uma abordagem em Salvador no domingo (2/2). A Corregedoria informou que vai abrir inquérito para apurar o caso nas esferas administrativa e criminal.

"Você para mim é ladrão, é vagabundo. Olha essa desgraça desse cabelo. Filho da puta!", grita o policial no vídeo gravado por uma pessoa que acompanha a cena de dentro de sua casa. O jovem está encurralado, junto a um muro, com as mãos na cabeça. Outros dois rapazes também são abordados. O rapaz que foi vítima da violência usa black power, penteado que parece ter irritado o PM.O vídeo mostra o policial agredindo o rapaz com dois socos nas costelas, um tapa no rosto e um chute. A Polícia Militar da Bahia informou que 'não preconiza a violência e rechaça todo e qualquer tipo conduta arbitrária e preconceituosa por parte de qualquer integrante da corporação'.