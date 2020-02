Homem de 39 anos é primeira vítima fatal do coronavírus em Hong Kong

Hong Kong confirmou nesta terça-feira, 4, a primeira morte provocada pelo coronavírus em seu território. A vítima é um homem de 39 anos que estava internado após ter visitado o epicentro do surto viral, a cidade de Wuhan, na região central da China.



Além do homem que morreu, outras 12 pessoas estão infectadas em Hong Kong, segundo dados oficiais.



Também nesta terça, a China informou que o número de mortos no país chegou a 425 e que o número de casos registrados superou a marca de 20 mil. Também já houve um registro de morte nas Filipinas.