Bolsonaro diz que brasileiros devem ficar de quarentena na base de Anápolis (GO)

Em entrevista para a TV Band, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que os brasileiros que estão na região chinesa de Wuhan e que forem repatriados serão colocados em quarentena na base aérea que fica em Anápolis, em Goiás.



Segundo Bolsonaro, já está acertado com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que a base receberá os brasileiras. O presidente também disse contar com a colaboração do Congresso, cujos trabalhos em 2020 tiveram início hoje, para a aprovação de uma lei que regulamenta a quarentena. "Já conversei com o Maia. Em 48h se aprova a lei na Câmara e no Senado", disse Bolsonaro, em referência ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).



À Band, o presidente também comentou sobre a viagem recente à Índia. Disse que o país asiático "é um mercado muito grande, que tem muita coisa em comum conosco" e que o Brasil pode lucrar ao exportar tecnologia usada na produção de etanol.