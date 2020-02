Família diz que Asa Branca está em estado crítico e pede orações

A saúde do locutor de rodeios Asa Branca, apelido de Waldemar Ruy dos Santos, está em estado crítico, informou sua família por meio de um comunicado divulgado em suas redes sociais neste domingo, 2.



"O estado de saúde do nosso querido Asa Branca se encontra bem crítico. Sua saturação está cada vez mais baixa, mesmo com a ajuda de 15 litros de oxigênio, e também foi tirada a alimentação", diz a nota.



Asa Branca foi internado em 14 de dezembro de 2019 para tratamento de um câncer na boca, sendo liberado uma semana depois, dia 21. Após uma piora na saúde, ele voltou ao hospital em 27 de dezembro.